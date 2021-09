Edolo: altri 105 profughi afghani arrivano al campo base di via Porro

Nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 agosto, altri 105 profughi afghani sono giunti a Edolo: dopo il primo nucleo arrivato le scorse settimane, il secondo è partito dal campo base di Avezzano e trascorrerà la quarantena nella base logistica di via Porro.

I profughi sono arrivati verso le tre di notte, a causa di un guasto a uno dei tre mezzi nella zona di Barberino del Mugello. In queste prime ore i sanitari, sotto la guida dell’Ats Montagna, effettueranno i tamponi naso-faringei e tutti i controlli del caso. Ai bambini sarà garantita l’assistenza di due pediatri, mentre le donne saranno visitate da un ginecologo. Il gruppo verrà assistito dai volontari della Croce Rossa di Palazzolo e potrà lasciare il campo base allo scadere del settimo giorno dalla data del tampone effettuato. Una volta finita la quarantena, uomini, donne e bambini verranno poi portati in un’altra caserma dell’esercito a Bologna.

Chiunque volesse contribuire a dare un aiuto, può contattare i servizi sociali del Comune di Edolo al numero 0364-773035 per la raccolta di abiti o giochi nuovi o usati, oppure effettuare una donazione al Rotary Lovere Iseo Breno (IT 92 E 05387 541600 00003 43 4518 - Indicando come causale del versamento: “CONTRIBUTO PER PROFUGHI AFGHANI – EDOLO”).