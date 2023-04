Non effettua una corretta decompressione: sub emerge e accusa problemi cerebrali

Una corsa in ospedale in eliambulanza, in codice rosso. Paura per una subacquea di 60 anni che nella mattina di oggi, domenica 2 aprile, ha accusato problemi cerebrali a seguito di una riemersione.

La donna era impegnata in un'uscita nelle acque al largo di Toscolano Maderno. Emersa attorno alle 10:45, ha iniziato ad accusare problemi cerebrali. I suoi compagni di immersione hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto è atterrato l'eliambulanza decollata dalla città.

La donna è stata soccorsa e trasportata in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la donna non abbia effettuato correttamente la delicata fase della decompressione.