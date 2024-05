Soldi per saltare le liste d'attesa: primario risarcisce 260mila euro

Giovanni Mazzoli ha già versato un risarcimento da 260mila euro, ai pazienti a cui avrebbe chiesto denaro per saltare le liste d'attesa per visite e operazioni e all'Asst della Valcamonica, l'azienda sanitaria per cui ha lavorato per anni prima dello scandalo: intanto, la prossima udienza è stata fissata per il 17 luglio.

Sono gli ultimi aggiornamenti dalla vicenda giudiziaria che riguarda l'ex primario del reparto di Oculistica dell'ospedale di Esine. L'uomo, arrestato circa un anno fa e da allora ai domiciliari, è accusato di truffa aggravata, peculato, falso in atto pubblico e indebita induzione a dare o promettere utilità: ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato, così da ottenere lo sconto di un terzo della pena.

47 episodi contestati

Il “sistema” sarebbe proseguito per anni: almeno 47 gli episodi contestati dalla Procura. Le indagini, partite a seguito di una segnalazione, furono affidate ai Carabinieri di Breno e alla Guardia di Finanza e coordinate dai pm Donato Greco e Claudia Moregola. Il primario si licenziò subito dopo l'avviso di garanzia: risulta indagata anche una delle sue pazienti. Al medico vennero sequestrati più di 300mila euro in contanti, trovati in casa e in una cassetta di sicurezza, una trentina di quadri del valore di centinaia di migliaia di euro, orologi di marca e monili in oro, la cantina della sua abitazione dove erano custodite bottiglie di vino pregiate, anch'esse valutate per decine e decine di migliaia di euro.