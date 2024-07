La pubblica accusa ha chiesto 6 anni e 8 mesi per Giovanni Mazzoli, l’ex primario del reparto di Oculistica dell’ospedale di Esine arrestato e finito a processo (ha scelto il rito abbreviato, ovvero il giudizio allo stato degli atti d’indagine, con sconto di un terzo della pena) e accusato di concussione, corruzione, falso, indebita induzione a dare o promettere utilità, peculato e truffa aggravata, per un totale complessivo di 47 capi d’imputazione che gli vengono contestati. Dopo l’udienza di mercoledì 17 luglio, il processo è stato riaggiornato al prossimo 2 ottobre, quando sarà attesa la sentenza.

Le indagini e il processo

Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura e dai pm Claudia Moregola e Donato Greco, in pochi mesi erano riuscite a smascherare un sistema che sarebbe proseguito per anni. L’ex primario avrebbe infatti indotto numerosi pazienti, che dovevano essere sottoposti a interventi chirurgici, a consegnare somme di denaro non dovuto (dai 150 a 700 euro) in cambio nel loro inserimento nelle liste delle operazioni da eseguirsi in ospedale a Esine, eludendo così i tempi di attesa della sanità pubblica o i costi di un intervento in sanità privata.

Le (tante) altre accuse

Avrebbe inoltre erogato prestazioni sanitarie, appropriandosi illecitamente della quota che come da norma doveva essere devoluta alla Asst Valcamonica, di cui era dipendente: e ancora, avrebbe redatto certificato medici (che si ipotizzano falsi) finalizzati al rinnovo di patenti di guida a favore di soggetti ai quali venivano riconosciuti requisiti fisici non posseduti, e svolto attività di libera professione in uno studio privato anche nei giorni in cui sarebbe risultato servizio presso l’ospedale di Esine (dove ha lavorato per 30 anni, dal 1993 allo scorso anno, quando è stato sospeso). I suoi legali stanno cercando di ridimensionare l’ampio impianto accusatorio. Alla prossima udienza si vedrà.