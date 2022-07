Meteo: caldo africano, ma in arrivo ci sono temporali (anche forti)

La previsione è quella di 3B meteo, che conferma - se mai ce ne fosse bisogno - che siamo nel pieno della fase più acuta dell'ondata africana, tra caldo torrido con punte di 40°C, afa e conseguente disagio fisico, soprattutto per gli anziani. Un parziale calo termico è atteso però sulle regioni settentrionali per l'arrivo di temporali, all'inizio della nuova settimana.

Seppure possano esserci dei fenomeni sparsi in quota sui settori alpini/prealpini, già tra sabato e lunedì, la giornata che segnerà la sconfitta dell'anticiclone africano da parte delle correnti più fresche in arrivo dall'Atlantico è quella di martedì. "L'abbassamento di latitudine della linea di instabilità che sta portando dei temporali tra la Svizzera, la Germania e L'Austria - riporta 3B meteo - coinvolgerà parte delle zone alpine e prealpine a inizio settimana e in particolare tra il 25 e il 26 l'estensione di una seconda saccatura atlantica abbraccerà buona parte delle regioni settentrionali portando temporali anche forti".

"Il passaggio sarà più incisivo e vedrà temporali anche forti tra l'alta Lombardia e il Triveneto con delle grandinate non escluse e in forma sparsa anche sui settori pedemontani e localmente anche di pianura. Per maggiori dettagli - precisa 3B meteo - dovremo aspettare domenica. Questo transito temporalesco avrà un effetto sul clima abbassando di qualche punto sia le massime che le minime su buona parte del Nord".