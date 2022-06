Allerta gialla per temporali, vento a 100 km/h e rischio grandine: le zone più a rischio

Ieri un sabato sostanzialmente tranquillo (e caldo), oggi una domenica - soprattutto nella seconda parte - fortemente instabile e caratterizzata dallo sviluppo di forti temporali, con probabili grandinate e colpi di vento. Se la pioggia è attesa come manna dal cielo, discorso opposto si deve fare per la grandine, che potrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi nel Bresciano, come anticipato da 3bmeteo.

Il cielo oggi sarà irregolarmente nuvoloso sin dal mattino sulle Alpi centro occidentali con qualche isolato piovasco tra alto Piemonte e alta Lombardia, in prevalenza soleggiato altrove. Tra il pomeriggio e la sera forti temporali in formazione su Alpi e Prealpi diretti entro sera verso pedemontane, alte pianure e pianure a nord del Po tra la Lombardia - compreso il Bresciano - e il Triveneto.

L'Associazione Meteopassione.com prevede rovesci e temporali nella nostra provincia, da Ovest - dalla Franciacorta e il Sebino - verso Est - il lago di Garda -, con raffiche di vento anche ben oltre i 100 chilometri orari. Possibili grandinate di medio/grosse dimensioni. La nostra provincia dovrebbe essere interessata dalla perturbazione tra le 18:00 e le 20:00. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla.