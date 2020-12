Con il Natale arriva il freddo, e da domenica anche la neve

Un deciso cambio di marcia. L'arrivo del Natale ha portato in dono un abbassamento della temperatura in tutto il Nord Italia. Per un paio di giorni non ci saranno rovesci significativi, ma tra domenica e lunedì la situazione potrebbe capovolgersi. almeno secondo gli esperti di meteopassione.com.

Il "piatto grosso" sembra che possa essere servito nella giornata di lunedì 28. Da oggi, venerdì 25, una massa di aria fredda irromperà da nord e da est portando anche un peggioramento che sulla nostra provincia sarà limitato a qualche rovescio fra la mattina e il pomeriggio. A seguire la giornata di sabato 26 sarà prevalentemente variabile con tendenza a cieli poco nuvolosi.

«Il freddo in consolidamento - spiega meteopassione.com - sarà il protagonista della fase di maltempo successiva, quando un fronte molto intenso in arrivo da ovest, attivo fra la notte del 27 e la giornata del 28, potrebbe portare molta neve sui rilievi ma anche la coltre bianca in pianura.»