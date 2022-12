Il meteo per Natale: temperature miti, ma poco sole

La luce andrà cercata altrove: nelle fiamme del caminetto, nei led dell'albero di Natale, nelle candele dei centrotavola. Per la provincia di Brescia quello alle porte sarà un Natale con temperature decisamente miti ma molto poco sole. Le nuvole ormai da diversi giorni stazionano sul cielo bresciano, e verosibilmente si fermeranno anche tra la Vigilia e Santo Stefano. Ma ecco il dettaglio delle previsioni fornite dal sito bresciano Meteopassione.

Sabato 24 dicembre, Vigilia

Coperto in pianura e su fascia prealpina per la persistenza di nebbie e nubi basse che persisteranno anche al mattino. Vento debole o assente. Nel pomeriggio non sono attese attese variazioni di rilievo con il proseguo del cielo grigio al piano. Su fascia Alpina e Prealpina cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte o velature. Ventilazione debole o assente. Temperature stazionarie.

Domenica 25 dicembre, Natale

Giornata di natale all'insegna di nebbie o nubi basse in pianura, pedemontane e fondi valle. Altrove cieli poco nuvolosi o sereni. Parziale calo termico in quota ma sempre in un contesto di temperature molto al di sopra delle medie. Nebbie in parziale diradamento durante le ore prime pomeridiane. Ventilazione debole ovunque.

Lunedì 26 dicembre, Santo Stefano (e giorni seguenti)

Tempo che permane stabile con il transito di nuvolosità innoqua. Nebbie sempre presenti nelle pianure, in parziale diradamento sia martedì che mercoledì, giornata in cui ci sarà prevalenza di tempo variabile senza precipitazioni. Calo termico, avvertibile soprattutto in quota da martedì.