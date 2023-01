Arriva (tanta) pioggia: le previsioni per sabato 7 e domenica 8 gennaio

Maltempo in arrivo sull'Italia, con tanta pioggia. L'anticiclone, che ha dominato gran parte delle festività spegnendo di fatto l'inverno sull'Italia, sarà in indebolimento nei prossimi giorni.

Come spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, "Le prime avvisaglie del cambiamento si concretizzeranno nella giornata di sabato, quando al Nord e sul versante tirrenico le nubi saranno in ulteriore generale aumento con prime piogge su parte del Nordovest e della Toscana. Sarà il preludio ad un importante cambiamento tra domenica e lunedì - avverte l'esperto -, quando è atteso finalmente il passaggio di una perturbazione atlantica. Porterà piogge, rovesci e persino qualche temporale dapprima al Nord, successivamente anche al Centrosud con precipitazioni più corpose sul lato tirrenico e al Nordest. Il tutto sarà accompagnato da un generale rinforzo del vento di Libeccio che soffierà anche forte entro lunedì, con raffiche di oltre 60-70km/h al Centrosud, mari molto mossi o agitati e possibili difficoltà nei collegamenti con le Isole Minori".

Le temperature inoltre caleranno su valori più vicini alle medie in particolare al Nord, dove finalmente tornerà a nevicare su Alpi e Prealpi mediamente dai 1100-1400m di quota, ma a tratti anche più in basso su Valtellina, Alto Adige e Dolomiti. Accumuli di oltre 15-20cm si potranno registrare dai 1500-1600m di quota sul comparto alpino centro-orientale. "Entro lunedì il calo termico potrà favorire il ritorno della neve anche sull'Appennino centro-settentrionale, pur a quote medio-alte", concludono da 3bmeteo.com.

Torna la neve

Dopo un inizio anno eccezionalmente caldo, già da sabato 7 gennaio comincerà ad affluire aria più fresca e le temperature in montagna torneranno su valori più consoni e vicini alla media del periodo, informa Meteo Trentino. Domenica 8 gennaio una perturbazione atlantica interesserà le Alpi con precipitazioni inizialmente deboli sparse al mattino, più intense e diffuse al pomeriggio sera e nella notte su lunedì. La quota neve è stimata a circa 1.300 -1.500 metri o più sui settori meridionali, 1.000 - 1.300 metri a nord e nelle valli meno ventilate ma non è escluso che neve o neve mista a pioggia (con eventuali accumuli nulli o molto scarsi) possa localmente scendere anche sotto i 1.000 metri durante le fasi più intense e nelle valli meno ventilate, soprattutto dei settori occidentali. Oltre i 1.500 - 1.700 metri sono probabili 10 - 30 centimetri o più di neve con i valori maggiori sui settori meridionali ed a quote elevate; quantitativi generalmente inferiori a quota inferiori.

(fonte: Today)