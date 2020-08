Fine settimana da "bollino giallo", ma da domenica arrivano i temporali

Fine settimana in vacanza o a casa? Magari chi è ancora in villeggiatura, e vi resterà pure la prossima settimana, non sarà troppo felice, invece i bresciani che sono a casa saranno contenti di sapere che a partire da domenica sono previsti temporali e piogge che rinfrescheranno decisamente l'aria.

Le previsioni parlano di un fronte temporalesco in arrivo sul bresciano tra la mattina e il primo pomeriggio di domenica. Il tempo instabile proseguirà poi lunedì, e il bel tempo soleggiato si rivedrà da martedì. Le temperature da "bollino giallo" previste per oggi - 34 gradi centigradi, ma quelli percepiti saranno 36 - si abbasseranno fino a 25-26 (le massime), mentre di notte scenderanno fin sotto i 20, portando un po' di refrigerio. Estate finita? No, i meteorologi pur non spingendosi in previsioni più lunghe di una decina di giorni, annunciano che per l'autunno è presto.