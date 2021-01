Furioso incendio, abitazione distrutta: 5 persone rimangono senza casa

Ci sono volute delle ore per spegnere le fiamme divampate mercoledì pomeriggio in Via IV Novembre a Prevalle: incendio domato ma 5 persone restano senza casa

Ci sono volute diverse ore per domare il furioso incendio divampato giovedì pomeriggio in Via IV Novembre a Prevalle: è qui che intorno alle 17 è stato dato l'allarme per le fiamme che si erano scatenate sul tetto di un'abitazione, probabilmente – ma gli accertamenti sono in corso – per il malfunzionamento della canna fumaria.

Fortunatamente nessuno degli abitanti era in casa: una famiglia composta in tutto da 5 persone che però, per i danni subiti, sono rimasti senza un posto dove stare e si sono fatti ospitare per la notte. Il tetto e l'edificio sono molto danneggiati: purtroppo dovranno rimanere fuori casa ancora a lungo. La buona notizia, almeno questo, è che nessuno si è fatto male.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino a tarda sera. In prima serata erano presenti sul posto otto squadre del comando provinciale, con dieci mezzi attivi e 35 operatori in contemporanea. La notizia dell'incendio si è diffusa rapidamente in paese: il fumo era visibile anche a centinaia di metri di distanza.