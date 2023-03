Rissa da ubriaco fradicio, poi cerca di rubare la pistola a un carabiniere

Notte di follia domenica a Prevalle. Un giovane di 21 anni, di origini rumene, avrebbe prima cercato di lanciare un "panettone" stradale addosso a un rivale, anch'esso coinvolto nell'improvvisata rissa, e poi addirittura tentato di disarmare un carabiniere rubandogli la pistola. Per la sua condotta è stato inevitabilmente arrestato.

Cosa è successo a Prevalle

E' successo nella zona di Via Don Bonsignori, in centro, all'esterno di un locale: forse per via di qualche bicchiere di troppo gli animi sono sono scaldati e tra alcuni avventori si è scatenata una rissa (per probabilissimi futili motivi). I militari della stazione di Nuvolento sono subito intervenuti grazie alle segnalazioni di alcuni residenti.

Al loro arrivo, i carabinieri avrebbero trovato appunto il 21enne scalmanato alle prese con il "panettone" di cemento: anziché calmarsi, come detto avrebbe poi aggredito un militare nel tentativo di sottrargli la pistola. Immobilizzato non senza fatica, è stato arrestato e portato in caserma. Il giudice ne ha convalidato l'arresto, disponendo l'obbligo di firma in attesa del processo.