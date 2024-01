Minaccia con un coltello il padre e la sorella: "Datemi i soldi o vi ammazzo"

“Datemi i soldi o vi sgozzo”: queste le minacce costate la misura cautelare del braccialetto elettronico a un 44enne di Prevalle, con diversi precedenti alla spalle per droga e rapine. I carabinieri della stazione di Nuvolento sono intervenuti sabato scorso, alla vigilia dell'ultimo dell'anno, a seguito della chiamata al 112 da parte della sorella: per l'ennesima volta, ha riferito la donna, lei e l'anziano padre (disabile: si muove con il deambulatore) sarebbero stati aggrediti e minacciati dal fratello. Il fatto è stato reso noto dal Giornale di Brescia.

Il pronto intervento dei carabinieri

Il pronto intervento dei militari ha evitato il peggio. L'uomo ha continuato a inveire anche di fronte ai carabinieri, ma è stato immobilizzato e in seguito trasportato in caserma. Le vittime hanno raccontato di una situazione insostenibile, che proseguirebbe ormai da tempo, forse anni: urla, minacce (anche armato di coltello) e vessazioni, tutto questo per ottenere soldi da sperperare poi in alcol e droga. La circostanza ha fatto scattare il “codice rosso”, la legge nota anche come “scudo antiviolenza” per la tutela di chi subisce violenza, atti persecutori o maltrattamenti.

Immediata l'attivazione di una misura cautelare provvisoria come il braccialetto elettronico, ma che potrebbe tramutarsi in un arresto se il 44enne dovesse sgarrare: dovrà stare a debita distanza dai suoi familiari (il padre e la sorella) e rispettare il divieto di avvicinamento già in vigore.