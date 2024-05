Operai in nero e dormitori clandestini: blitz nella fabbrica tessile

Il blitz è scattato alla vigilia della Festa del Lavoro e ha impegnato gli agenti della polizia locale, la guardia di finanza e i vigili del fuoco. Nel mirino è finito un laboratorio tessile di Prevalle, gestito da imprenditori di nazionalità cinese, situato nella zona industriale del paese: un’attività che ha aperto i battenti da poco.

Durante i controlli sarebbero emerse numerose irregolarità: dei 10 operai trovati all’interno della fabbrica solo 6 erano regolarmente assunti mentre i restanti 4 erano privi di un contratto di lavoro.

Non solo: sarebbero anche emerse criticità anche in materia della destinazione d’uso dei locali. In alcune stanze attigue al laboratorio sarebbero stati trovati degli alloggi clandestini, a quanto pare destinati ai lavoratori della fabbrica.

Carenze sarebbero state riscontrate anche in ambito di sicurezza antincendio.Le verifiche e gli accertamenti sulle violazioni riscontrate sono ancora in corso: numerose le sanzioni amministrative pronte a partire, ma per ora nessun procedimento penale.