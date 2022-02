Le fiamme devastano una villetta, famiglia senza casa

Verso le 22 di mercoledì, il tetto di una villetta di via del Grino a Prevalle ha preso fuoco, forse a causa della canna fumaria. Nonostante i residenti si siano accorti presto delle fiamme, il danno è stato molto ingente, e una famiglia è rimasta senza casa. Per fortuna non si registrano feriti o intossicati.

Le fiamme sono state avvertite dai residenti che sentivano odore di bruciato e hanno dato tempestivamente l'allarme. Il rogo sarebbe divampato rapidamente e rischiava di propagarsi alle villette attigue: sul posto sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco arrivate da Salò, Paitone e Brescia. Lunghe e complesse le operazioni di spegnimento dell'incendio a causa della presenza di pannelli fotovoltaici sul tetto dell'abitazione.

Le 4 squadre intervenute hanno lavorato a lungo, fino a notte fonda, per avere ragione delle fiamme. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti: la villetta è stata dichiarata inagibile e la famiglia che ci vive ha dovuto trovare un altro alloggio.