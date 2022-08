Notte di fuoco: capannone divorato dalle fiamme, il fumo avvolge l'intero paese

Le strade avvolte dal fumo, l’aria che si fa irrespirabile: serata di fiamme e paura a Prevalle. In tantissimi si sono rivolti ai social per capire cosa ci fosse all’origine della cortina di fumo che è improvvisamente discesa su Prevalle, dopo le 21.30 di mercoledì. Altri hanno invece seguito l’odore di bruciato, arrivando in località Cantarane. Davanti agli occhi una scena infernale: fiamme alte diverse metri si stavano letteralmente divorando un capannone di via IV novembre.

Il rogo è divampato nel fienile di un'azienda agricola, riducendo a cenere ben 200 balle di fieno. Per domarlo sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Salò: 5 mezzi e 12 pompieri hanno lavorato fino a notte inoltrata. Il loro provvidenziale intervento ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero ai mezzi agricoli e alle decine di mucche che si trovavano nella stalla adiacente al fienile.

Ingenti i danni, ma fortuna nessun ferito o intossicato. L'intervento non è ancora finito: nella mattina di giovedì, i vigili del fuoco sono tornati sul posto per mettere in sicurezza il fienile e rimuovere tutto il materiale bruciato. Le cause all'origine del rogo sono al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto con due pattuglie: nessuna ipotesi, al momento, pare essere stata esclusa.