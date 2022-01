Rientra dal lavoro e va a correre, muore stroncato da un malore a soli 62 anni

Da poco aveva salutato i colleghi di una vita, al termine dell'ultima giornata di lavoro, ed era uscito per fare jogging, come d'abitudine. Un malore improvviso lo ha colto proprio poco dopo essere rientrato a casa e non gli ha lasciato scampo. Prevalle piange Giovanni Castagna, per tutti 'Gian': si è spento venerdì sera, a soli 62 anni.

Da quando era poco più di un ragazzino lavorava all'Imbal Carton di Prevalle: il giorno della sua morte è stato anche l'ultimo trascorso come dipendente nell'azienda valsabbina, dal primo gennaio sarebbe infatti andato in pensione. Una colonna portante dell'azienda: Giovanni Castagna aveva cominciato come impiegato di produzione, poi era diventato responsabile di linea, infine il passaggio nell'ufficio tecnico di progettazione.

Lavoratore instancabile e risorsa preziosissima per l'azienda: poco prima di Natale era stato premiato proprio per la lunghissima carriera nella ditta che progetta e produce packaging e imballaggi in cartone ondulato. Oltre ai colleghi e alla dirigenza della Imbal Carton, lo piangono la mamma Angela, la sorella Paola e gli adorati nipoti Stefano e Anna. L'ultimo saluto sarà celebrato martedì mattina, alle 10, nella parrocchia di San Michele a Prevalle.