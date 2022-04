Il camion si schianta contro il cavalcavia: strada chiusa fino a nuovo ordine

E' ancora chiuso al traffico il cavalcavia di Via Combattuta a Prevalle, centrato in pieno nella tarda serata di venerdì da un autocarro che ne ha danneggiato la struttura portante. E' il ponte in località Acquatica che sovrasta la Ss45bis: a seguito dell'impatto anche la tangenziale è rimasta chiusa per qualche ora, per poi riaprire regolarmente ieri mattina. Transito vietato fino a nuovo ordine, invece, per il cavalcavia che collega la parte sud del paese alle campagne circostanti, sbucando in località Cascina Orlandi.

Strada chiusa fino a nuovo ordine

I sopralluoghi di Anas hanno confermato la situazione di rischio, ma sono attesi ulteriori approfondimenti anche in questi giorni. Nel frattempo resta in vigore l'ordinanza comunale, pubblicata sabato e firmata dal sindaco Damiano Giustacchini, che istituisce “la chiusura e il divieto di transito, fino a revoca, del cavalcavia con le due rampe di accesso, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico”.