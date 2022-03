Malore improvviso al lavoro: titolare d'azienda soccorso dall'eliambulanza

Attimi drammatici si sono vissuti martedì sera nella sede dell'azienda di autotrasporti Fratelli Baldi di Prevalle. Uno dei titolari della ditta - specializzata nel trasporto di acqua, rottami, materiali ferrosi e inerti - è stato colto da un malore improvviso: si sarebbe accasciato mentre saliva a bordo di uno dei camion. E per lui, per interminabili minuti, si è davvero temuto il peggio.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 20.30: in via 4 Novembre sono state inviate due ambulanze e l'elisoccorso decollato dal Civile di Brescia. Pare che all'arrivo dei sanitari il cuore dell'imprenditore di 65 anni si fosse fermato: è stato rianimato a lungo sul posto.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: giusto in tempo per salvargli la vita. Una volta stabilizzato, il 65enne è stato trasferito al Civile di Brescia, a bordo dell'eliambulanza, e poi ricoverato in codice giallo: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Almeno stavolta, tutto è bene quel che finisce bene.