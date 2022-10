Esce per un'escursione e non rientra: sono ore d'angoscia per un ragazzo

Intervento di ricerca in corso per un ragazzo di 28 anni, uscito domenica per un’escursione sulla Presolana e non rientrato.



Era partito in mattinata dal Passo della Presolana per fare le creste, dal Monte Visolo verso la vetta della Presolana occidentale; poi aveva intenzione di scendere dalla normale. Si era accordato con i familiari per ritrovarsi al rifugio Rino Olmo: quando hanno visto che non arrivava, è stato dato l'allarme.

Per i soccorsi sono subito usciti i tecnici della Cnsas con quattro squadre: tre squadre hanno ripercorso le creste anche durante la notte, insieme con i vigili del fuoco e il Sagf (soccorso alpino Guardia di Finanza), un’altra squadra invece è andata verso nord. L’eliambulanza di Sondrio ha perlustrato l’area dall’alto. Le ricerche proseguono.