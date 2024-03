Ubriaco fradicio in mezzo alla strada: minaccia un automobilista e si scaglia contro la polizia

Prima si è messo in mezzo alla strada, poi ha insultato e minacciato l’uomo che era al volante di un’auto in transito, infine si è scagliato contro gli agenti intervenuti. Attimi di follia (alcolica) a Pregastine di Preseglie: il giovane uomo, visibilmente ubriaco, è stato bloccato dalla pattuglia della polizia locale e denunciato per minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Non solo: all’interno dello zaino che indossava è stata trovata una pistola scacciacani modificata e un caricatore dotato di proiettile e dovrà quindi rispondere anche di porto abusivo di armi.

Tutto è cominciato quando il giovane, completamente fuori di sé, ha bloccato un automobilista in transito, bersagliando di insulti e minacce, tanto da costringerlo a barricarsi in auto. Scattato l’allarme, sul posto è intervenuta una pattuglia della Locale della Valle Sabbia, ma nemmeno alla vista degli agenti il ragazzo si sarebbe placato. Come detto, avrebbe insultato e cercato di aggredire pure loro ed è stato bloccato con fatica.