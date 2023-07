I cinghiali rompono la recinzione, il toro se ne va a passeggio tra le auto

Toro a spasso lungo la strada che attraversa il paese: è successo nella mattinata di oggi, venerdì 28 luglio, a Preseglie. Per allontanarlo dalla carreggiata, e dalle auto, sono intervenuti gli agenti dell'aggregazione di polizia locale della Valle Sabbia: fortunatamente le operazioni non sono state complicate. I proprietari dell’animale sono infatti stati rintracciati in poco tempo e hanno rapidamente provveduto al recupero del possente bovino: è stato riportato sano e salvo nel suo recinto.

Pare che l’animale avesse approfittato dei grossi buchi fatti nella recinzione, durante la notte, da un branco di cinghiali. Trovato un varco libero, il toro si è infilato ed avrebbe vagato per qualche ora nei boschi della zona, fino ad arrivare sul ciglio della Provinciale: lì sarebbe stato avvistato da un automobilista di passaggio, che ha poi dato l'allarme. È andata bene, per fortuna, il bovino è stato recuperato prima che potesse causare incidenti.

Non è la prima volta che un animale in fuga dalle stalle semina il panico lungo le strade del paese della Valsabbia: nell’aprile del 2019 un toro, con mucche al seguito, aveva pure preso di mira l’auto di una donna.Â

Â