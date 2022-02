La notizia ha fatto rapidamente il giro del paese della Valle Sabbia, dove l'uomo viveva ed era anche piuttosto conosciuto, anche per l'attività della famiglia che da oltre 100 anni è attiva nel settore delle costruzioni edili.

Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza: molto probabilmente all'origine del decesso ci sarebbe un malore improvviso - forse un attacco cardiaco - che se l'è portato via a soli 59 anni.

Preseglie piange l'improvvisa scomparsa di Ivano Dusi: nei giorni scorsi è stato trovato senza vita nella sua abitazione. La drammatica scoperta è stata fatta a seguito dell'allarme lanciato dai parenti, preoccupati perché non avevano più sue notizie: non rispondeva al telefono e nemmeno al campanello di casa.

Non risponde ai familiari, trovato morto in casa: le lacrime per Ivano