Raffica di furti in paese: ronde "fai da te" per fermare i ladri

L’allarme, come (troppo) spesso accade, corre veloce sui social: la presenza di una banda di ladri in paese ha preoccupato e non poco gli abitanti di Preseglie, piccolo comune della Valsabbbia. Nelle ultime settimane le segnalazioni di furti - tentati e riusciti - si sono moltiplicate sulle pagine Facebook, come nelle chat di whatsapp: una ventina (stando a quello che si legge sui social) le sgradite visite nelle abitazioni situate nelle diverse frazioni del comune di poco meni di 1.500 abitanti.

Stando invece alle denunce ricevute dai carabinieri, sarebbero cinque i colpi tentati di cui solo due andati a segno. I furti sarebbero tutti avvenuti dopo il calare della sera (tra le 17 e le 21) da una banda che - stando a ciò che si legge sui social - sarebbe composta da 5 persone, tutte con il volto travisato. Ladri esperti e pare anche piuttosto agili, tanto da arrampicarsi per raggiungere le abitazioni situate ai piani superiori.

Le segnalazioni e le denunce hanno portato a un’intensificazione dei controlli dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale della Valsabbia. Ma in paese c'è anche chi avrebbe deciso di fare da sé: alcuni ragazzi sarebbero scesi per le strade muniti di torce per cercare di prevenire i furti e bloccare i ladri. Una sorta di “ronda” non autorizzata, quindi illegale oltre che pericolosa, come sottolineano le forze dell’ordine.

A rendere Preseglie più vulnerabile rispetto ad altri paesi è anche la mancanza di un impianto di videosorveglianza comunale e dei sistemi di lettura targhe. Non solo: molte abitazioni sono sprovviste di allarme.