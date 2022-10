Migliori stazioni ferroviarie d'Italia: un premio solo nella nostra provincia

19 in Lombardia, ma una sola nella nostra provincia. È stato stilato il testo definitivo riguardo alle stazioni ferroviarie italiane che hanno ottenuto il Premio "Euroferr" come stazioni ad alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica. Tra i 19 riconoscimenti lombardi, una sola la stazione bresciana, quella di Palazzolo sull'Oglio.

Il riconoscimento, indetto da A.E.C. Italia (Associazione Europea dei Ferrovieri), U.T.P. (Utenti Trasporto Pubblico) e da A.N.F.G. (Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) con il supporto del C.I.F.I. (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani). In tutta Italia le stazioni (o le semplici fermate) selezionate sono meno di 100, così suddivise: Lombardia 19, Marche 16, Lazio 13, Piemonte 11, Umbria 10, Sicilia 5, Emilia Romagna 2, Veneto 2, Campania 2, Calabria 2, Sardegna 2, Friuli Venezia Giulia 2; Abruzzo 1, Liguria 1, Puglia 1.

La stazione ferroviaria palazzolese è stata premiata per il ruolo strategico detenuto nell'ambito della rivoluzione industriale europea tra il XIX e il XX secolo e come punto di snodo turistico sostenibile. La motivazione ufficiale del premio: La motivazione del premio: «La stazione ha il merito di essere una infrastruttura che fa da diramazione per la linea ferroviaria turistica per Paratico-Sarnico, ed è collegamento valido per l'accesso alla scoperta del territorio, nonché della Franciacorta; oltre alla Pista ciclabile del Vino e della Franciacorta; alla zona delle Torbiere del Sebino e del lago di Iseo; alla Ciclovia dell'Oglio».