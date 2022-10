Enorme masso precipita nel giardino di una casa: tragedia sfiorata

Diversi quintali. Tanto pesa il masso che, nella mattinata di sabato, si è staccato dalla montagna sopra Predore, comune sulla sponda occidentale del lago d’Iseo. L’enorme masso - alto quasi quanto una persona - è piombato nel giardino di un’abitazione di via Tavernola, demolendo le reti e sradicando alcune piante.

Per fortuna la corsa del macigno si è fermata pochi metri prima dell'abitazione, di proprietà di Luigi Serra, ex candidato sindaco del comune bergamasco. Al momento della frana non era in casa: rientrato dopo le telefonate dei familiari, si è trovato faccia a faccia con l’enorme masso che era appoggiato sul prato verde del suo giardino.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per chiarire cosa fosse accaduto e testare lo stato delle reti di contenimento della zona, che non sono riuscite ad evitare che il grosso masso franasse, rotolando e travolgendo qualsiasi cosa incontrasse nel suo percorso prima di ‘accarezzare’ l’abitazione.

Un disastro per fortuna soltanto sfiorato: il ‘gigante’ che si è staccato dalla montagna ha infatti scavalcato due terrazzamenti, fermandosi a pochi metri dalla casa. A frenare la sua corsa potrebbero essere stati gli alberi piantati negli anni dal nonno di Serra, proprio per il timore che la montagna franasse.