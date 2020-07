Muscoline: morta a 69 anni la professoressa Prassede Gnecchi

Si è spenta a soli 69 anni la professoressa Prassede Gnecchi: da tempo lottava con una terribile malattia. La piangono il marito Renzo Bregoli e le figlie Francesca e Raffaella: i funerali saranno celebrati sabato mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Muscoline. La famiglia ringrazia in particolare il dottor Amoroso, tutto il personale del reparto di Oncologia del Civile, la cooperativa Vivisol “per l'assistenza e le amorevoli cure prestate”.

Ha insegnato per tanti anni in diverse scuole bresciane, prima della pensione: la sua ultima tappa al liceo Enrico Fermi di Salò. Al di là della passione per il lavoro, è stata per una vita intera portatrice sana dei valori dell'antifascismo, contro gli orrori delle dittature del passato: è a lei che si devono le “pietre d'inciampo”, in ricordo degli ebrei uccisi e perseguitati dai nazisti, posate sul lago di Garda.

Tantissimi messaggi di cordoglio

Nel suo vasto curriculum anche numerose pubblicazioni di libri. Abitava a Moniga del Bosco, frazione di Muscoline, insieme alla famiglia. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore ai familiari. Tra i tanti, anche il commosso ricordo dell'Anpi di Brescia: “Con la sua testimonianza ha saputo diffondere la memoria storica della Resistenza con intelligenza, passione e professionalità ai suoi studenti e a tutta la comunità gardesana”.