Impiegati e funzionari a tavola con uccelli vietati: i carabinieri bloccano la festa proibita

Non si sa se sia più grave il fatto che in barba alle regole anti-contagio fosse in corso un pranzo con 23-24 commensali, o che gli stessi stessero consumando uccelli vietati all'interno di un ente pubblico. Quel che è certo è che saranno i carabinieri e la Magistratura a stabilire eventuali sanzioni e provvedimenti nei confronti di tutti coloro che sono stati letteralmente colti sul fatto mentre banchettavano. La notizia è riportata stamane sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi.

Il pranzo in oggetto è stato consumato venerdì all'interno di una grande sala nella sede di Gardone Val Trompia della Comunità Montana. Gli ospiti, 23 o 24 persone, sarebbero tutti impiegati o funzionari della struttura, senza alcun politico. I piatti, tra i quali alcuni a base di uccellini vietati, sarebbero stati preparati nelle abitazioni private di alcuni dei commensali, e poi condivisi all'interno della struttura.

Al momento non si sa come i carabinieri forestali abbiano saputo del pranzo vietato, fatto sta che durante il banchetto sono intervenuti ed hanno posto fine al pranzo, sequestrando una cinquantina di esemplari di uccelli proibiti. L'unico commento, al momento, è quello rilasciato da Massimo Ottelli, presidente dell'ente comprensoriale, sul quotidiano Bresciaoggi: «Fino a qualche ora fa non sapevo nulla di quanto è successo. Ho già convocato i due dirigenti lunedì mattina per un approfondimento e una verifica sulle responsabilità interne. Naturalmente le forze dell'ordine faranno il loro percorso. Mi risulta che non sia stato rilevato nessun assembramento viste le capacità della sala».