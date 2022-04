Si accascia a terra colpito da un malore improvviso, muore nel cortile di casa

Si è sentito male all’improvviso, mentre si trovava nel cortile della casa dove abita: avrebbe disperatamente chiesto aiuto prima di accasciarsi a terra e perdere conoscenza. I vicini hanno dato l’allarme e la macchina dei soccorsi si è mossa rapida, ma a nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze. Hanno provato a rianimarlo, ma è stato tutto intuite: il cuore dell’uomo non ha più ripreso a battere. È il tragico destino di un 78enne di Pralboino.

Il dramma si è consumato poco prima delle 13.30 di lunedì in via Giuseppe Mazzini. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Verolanuova. Non ci sarebbero dubbi sulle cause naturali all’origine del decesso, dovuto probabilmente ad un attacco cardiaco.