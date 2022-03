Brucia azienda bresciana: enorme colonna di fumo nero

Incendio in una fabbrica di cosmetici a Pralboino: le fiamme sono divampate domenica pomeriggio, intorno alle 17, in Via degli Artigiani. Non è ancora nota la causa del rogo, con tutta probabilità accidentale: sarebbe stato causato da un focolaio all'esterno dell'azienda, ma che avrebbe raggiunto in pochi attimi alcuni fusti contenenti prodotti in chimici oltre a vari pallet di legno. Le fiamme sono arrivate a sfiorare lo stabilimento, danneggiando per fortuna solo in parte lo stabile e gli impianti. Si stimano comunque danni per migliaia di euro.

Una nube nera nel cielo

L'allarme è stato lanciato non solo dall'azienda ma anche dai residenti della zona. In pochi minuti sul posto sono arrivate squadre dei Vigili del Fuoco da Brescia, Orzinuovi e Verolanuova: ci sono volute diverse ore per spegnere fino all'ultimo focolaio. La buona notizia è che nessuno si è fatto male: nessun ferito e nemmeno intossicati.

Nel frattempo una vasta coltre di fumo nero si è alzata in cielo, visibile a centinaia se non a chilometri di distanza. Come da prassi, in casi come questi, sono intervenuti anche i tecnici di Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente: al lavoro per verificare eventuali contaminazione e danni di tipo ambientale. Non ne sarebbero stati riscontrati.