Travolto da un carico di ferro, operaio soccorso dall’eliambulanza

Un uomo di 42 anni è stato soccorso, in codice rosso, dall’eliambulanza in seguito a un infortunio sul lavoro. È accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 giugno, all’interno dello stabilimento di via Kennedy della Foma Spa, a Pralboino.

La dinamica dell’infortunio è ancora da chiarire: è al vaglio dei carabinieri di Verolanuova e dei tecnici del servizio di prevenzione e protezione dell’Asst del Garda, intervenuti per gli accertamenti del caso. Stando a un prima ricostruzione, il 42enne (dipendente di una ditta esterna) sarebbe stato colpito da un bancale di materiale ferroso che sarebbe caduto, per cause da accertare, da un carrello elettrico usato per spostare la merce. Poi scaravento a terra, il lavoratore avrebbe riportato numerosi traumi, ma non avrebbe mai perso i sensi.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 16: sul posto sono state inviate un’ambulanza, un’automedica e l’elicottero del 118, che ha poi trasferito il lavoratore, di origine Kazaka, alla Poliambulanza di Brescia. L’uomo, dipendente di un’azienda tedesca, non è in pericolo di vita: il ricovero nella clinica cittadina è avvenuto in codice giallo.