Pralboino: morta Alessandra Ferrari, preside dell'Istituto comprensivo

“E’ calato il silenzio sulla nostra scuola: la professoressa e dirigente Alessandra Ferrari ci ha lasciati. Resta vivo in tutti noi il ricordo della sua grande professionalità, della speciale umanità, della presenza discreta, attenta e gentile, del grandissimo amore per la vita e per la scuola. Ci mancherà, tanto”.



Queste le parole di cordoglio riportate sulla homepage dell’istituto comprensivo di Pralboino, che annunciano la scomparsa di Alessandra Ferrari, spentasi all’età di 58 anni stroncata da una grave malattia.

La professoressa viveva a Gambara, inisieme al marito e alla figlia Giada, e da qualche tempo stava lottando contro un brutto male. Ricordata per la sua gentilezza e grande volontà d’animo, ha continuato a lavorare a fianco a fianco con i suoi colleghi e studenti, fino a quando le forze glielo hanno consentito. In passato, Ferrari aveva ricoperto anche il ruolo di preside nell'Istituto comprensivo di Pontevico.