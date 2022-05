In cascina la mega festa non autorizzata di un attaccante della nazionale: blitz dei carabinieri

Un mega party che era stato organizzato nei minimi dettagli, per festeggiare il compleanno di Henoc N'Gbesso - attaccante classe 2003 della nazionale Under 19 - è stato bruscamente interrotto dall'arrivo dei carabinieri. La festa del calciatore - nato a Brescia, cresciuto nelle giovanili del Milan e ora in forza allo Spezia - non sarebbe neppure mai cominciata. Il motivo? Le numerose persone invitate da N'Gbesso in una cascina di Pozzolengo, in parte adibita a Bed and Breakfast, hanno dato nell'occhio e infastidito chi vive nella zona.

I militari di Desenzano sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione per disturbo alla quiete pubblica. Il blitz è avvenuto poco dopo le 22 di sabato: all'interno c'erano molte più persone di quante la struttura, che solitamente ospita famiglie di vacanzieri, ne potesse ospitare.

Non solo: pare che nessuno - nemmeno chi gestisce il B&B- avesse autorizzato il calciatore ad organizzare la mega festa. Ai militari è rimasto poco da fare: hanno invitato i numerosi ospiti - oltre una settantina - a lasciare la cascina e a proseguire i brindisi e le danze altrove. Nessuna protesta: tutti gli invitati sarebbero risaliti a bordo del bus privato, a bordo del quale avevano precedentemente raggiunto la cascina, per continuare i festeggiamenti in un locale della zona.