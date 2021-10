Addio a Bruno Croveglia, ex sindaco di Desenzano dal 1990 al 1994

Con la sua scomparsa all’età di 88 anni, Bruno Croveglia porta via un pezzo della storia di Desenzano. Nato a Pozzolengo, Croveglia fu sindaco di Desenzano dal 1990 al 1994.

Eletto ancora con il vecchio sistema elettorale, che non prevedeva la nomina diretta di primo cittadino, Croveglia durante il suo mandato realizzò diversi progetti per il settore turistico, commerciale e in ambito di sportivo.



Dal 2003 al 2018 ricoprì anche la carica di presidente provinciale dell’Unione Cavalieri d’Italia e, inoltre, fu presidente dell’Associazione Pensionati di Pozzolengo e della Confraternita del Groppello. Nella sua veste di sindaco, viene ricordato per i premi assegnati ogni anno ad alcune associazioni del territorio. I funerali saranno celebrati alle 15.30 di oggi, lunedì 11 ottobre, nella chiesa parrocchiale di Pozzolengo.



"Addio, anzi arrivederci in Paradiso, caro Bruno Croveglia – scrive Giuseppe Romele, ex deputato bresciano di FL e FdI –. Sei stato una brava persona. Sei stato un bravo ed apprezzato sindaco di Desenzano. Sei stato per me e per tanti amici un buon maestro di vita. In particolare, sei stato un saggio consigliere della nostra esperienza politica. Riposa e vivi in pace".