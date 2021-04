A scuola 8 positivi al covid, 10 classi finiscono in quarantena

Dopo un mese di zona rossa è tornata la scuola in presenza, ma la gestione della didattica non è sempre semplice. Per l’istituto comprensivo di Mazzano in questi giorni lo svolgimento delle lezioni è decisamente complesso: come riportato sul Giornale di Brescia, nella scuola si sono verificati otto casi di positività al Covid, con dieci classi attualmente in quarantena.



A destare preoccupazione non è solo l’incidenza di positività al Coronavirus, ma anche la gestione delle attività didattiche ancora in presenza: tutti coloro che sono entrati in contatto con i contagiati dovranno stare in isolamento fiduciario per quattordici giorni. Oltre ai sette alunni e all’insegnante positivi, tutti coloro che sono venuti a contatto con loro dovranno rispettare la quarantena.

La problematica innescherà una seconda questione: serviranno nuove supplenti brevi per coprire tutti gli insegnanti a casa, oppure l’alternativa sarà quella di tornare alla didattica a distanza.