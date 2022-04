Sversamento di carburante nel lago: scatta l'allarme ambientale

Alle 10.30 di domenica 24 aprile, la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata allertata dai Carabinieri Forestali, per uno sversamento di carburante in località Porto Torchio a Manerba.



Sul posto è stata subito inviata la squadra di Salò, il personale del nucleo Nbcr (acronimo di Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico) da Milano e componenti dal comando di Trento per la bonifica dei luoghi.

Sono stati posizionati 300 metri tra barriere e "salsicciotti" assorbenti. I pompieri hanno inoltre utilizzato il prodotto "lago blu" e impiegato il robot skimmer (separa le molecole di liquido pulito dal liquido inquinante), portati via terra e via acqua dal corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento e dal distaccamento di Riva. È stato infine istituito un presidio con un'imbarcazione: la situazione è ora sotto controllo.