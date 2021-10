Prende il reddito di cittadinanza, se ne va in giro su una Porsche extralusso

Tra i 117 casi dei “furbetti” del Reddito di cittadinanza in provincia di Brescia ci sarebbe anche un fruitore del sussidio beccato alla guida di una Porsche nuova di zecca (di cui sarebbe intestatario, insieme ad altre auto di lusso): queste le prime anticipazioni sull'operazione di Guardia di Finanza e Inps che, appunto, negli ultimi giorni ha sospeso l'erogazione del Rdc per un totale di 117 soggetti. Si stima un danno erariale allo Stato da centinaia e centinaia di migliaia di euro.

Di questi circa la metà sarebbero pregiudicati: ovvero, persone già note alle forze dell'ordine, sottoposte a vario titolo a misure di custodia cautelare oppure già condannati per reati considerati “gravi”, che avrebbero omesso di dichiarare tali circostanze nei moduli per la domanda del Reddito, come invece prevede la legge.