Schiacciata da un muletto, operaia soccorsa dall'eliambulanza: è grave

Ancora un grave infortunio in un’azienda del Bresciano. Vittima una donna di 61 anni: sarebbe stata travolta da un muletto, per cause da chiarire, mentre era al lavoro nei capannoni della Vercam di Pontoglio. L’operaia avrebbe riportato gravi traumi: soccorsa dagli operatori del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze e dell’elisoccorso, è stata poi trasferita, in elicottero, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le condizioni della 61enne sarebbero piuttosto critiche e il ricovero è avvenuto in codice rosso.



Tutto è accaduto verso le 10.30 di oggi (lunedì 18 settembre) all’interno dell’azienda di via Palazzolo, che opera nel campo della verniciatura industriale. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Chiari e i tecnici del nucleo prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats. A loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità dell’infortunio.