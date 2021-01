Happy hour per la festa di matrimonio clandestina: multati in 30

Sposi, testimoni e 26 invitati: complessivamente sono stati staccate multe per 12 mila euro

L'amore vince su tutto, ma le feste di matrimonio no. Nonostante i divieti, una coppia rom di Pontoglio ha deciso ugualmente di organizzare una festa, invitando oltre ai testimoni altre 26 persone. Sorpresi dai carabinieri (sul posto, in via Cavour, sono arrivati i militari del Radiomobile accompagnati dai colleghi delle stazione di Chiari e Ospitaletto) nel bel mezzo di un aperitivo preserale, sono stati loro malgrado costretti ad interrompere.

Il totale della multa è presto fatto: due sposini, due testimoni e 26 invitati, per 400 euro a testa, fanno 12mila euro tondi tondi. Nel caso la multa venga pagata entro cinque giorni, la cifra si abbassa del 30%.