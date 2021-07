Troppo caldo: operaio crolla a terra mentre sta lavorando

Infortunio sul lavoro a Pontoglio: mercoledì 7 luglio un uomo di 51 anni ha accusato un malore in via Leopardi, in un cantiere della nuova bretella di collegamento tra i confini bresciani e bergamaschi. Erano circa le 9.30 quando l’uomo si è accasciato accanto ad una ruspa, probabilmente a causa delle elevate temperature.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul luogo sono arrivate un’auto medica e i volontari della Croce Rossa di Palazzolo, insieme alla Polizia locale di Pontoglio. Fortunatamente nessuna conseguenza grave, l’uomo è stato curato sul posto e portato all’ospedale di Chiari per accertamenti.