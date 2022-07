Furibonda lite tra vicini di casa: si picchiano in strada, tre feriti in ospedale

Serata movimenta, quella di martedì, in una zona residenziale di Pontoglio, dove una banale lite tra vicini di casa è degenerata in un’animata zuffa. Protagonisti della vicenda due uomini - di 39 e 42 anni - e una giovane donna, tutti residenti in via Giuseppe Garibaldi: stando alle testimonianze di chi ha assistito alla scena, sarebbero velocemente passati dalle parole grosse alle botte.

Pare per dissapori legati a questioni di vicinato, i tre sarebbero arrivati alle mani, dandosele di santa ragione in strada. Una colluttazione che ha preoccupato (e parecchio) gli altri residenti della via: per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, hanno chiesto aiuto al numero unico per le emergenze.

La chiamata al 112 è scattata pochi minuti prima delle 9: sul posto sono intervenute due ambulanze e una pattuglia dei carabinieri. I tre protagonisti del violento alterco sono stati medicati sul posto e poi trasportati per le cure del caso in ospedale, a Chiari e a Seriate. Per loro pare nulla di grave: solo qualche lieve contusione medicata al pronto soccorso.

Caso chiuso per chi indaga: troppo pochi i giorni di prognosi dei feriti per far scattare un’indagine d’ufficio. Qualora lo ritenessero opportuno, i protagonisti della lite potranno sporgere denuncia.