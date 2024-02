Appiccano un incendio all’isola ecologica: tre ragazze incastrate dalle telecamere

Sono stati individuati i responsabili, anzi le responsabili, dell’incendio, di origine dolosa, divampato in pieno giorno all’isola ecologia di Pontoglio. Come riferisce sui social il sindaco Alessandro Pozzi, a limitare conseguenze, è stata la tempestiva segnalazione dei cittadini ai vigili del fuoco e alla forze dell’ordine. Il veloce intervento dei pompieri ha permesso di spegnere le fiamme prima che danneggiassero la struttura, le accurate indagini dei carabinieri e della polizia locale hanno consentito di individuare e denunciare chi aveva appiccato il rogo.

Caso chiuso in nemmeno 24 ore grazie, soprattutto, al sistema di sorveglianza comunale (sono ben 80 le telecamere presenti in paese), come spiega il sindaco. Nei guai tre donne giovanissime, una non è nemmeno maggiorenne: si sarebbe trattato di un atto vandalico, senza motivazioni o spiegazioni particolari. Sono state denunciate - due alla procura e una al tribunale dei minori- per invasione di proprietà privata e incendio doloso.

"Questa vicenda dovrebbe essere un monito per quei pochi cittadini malintenzionati che potrebbero pensare che le azioni illecite rimangano impunite. È nostra intenzione potenziare ulteriormente l'impianto di video sorveglianza al fine di ridurre al minimo gli spazi di azione per i delinquenti e garantire una sempre maggiore sicurezza alla nostra comunità", scrive il primo cittadino sui social, poi l’invito ai cittadini: "Incoraggio la nostra comunità a rimanere vigile e collaborare attivamente con il Comune, nelle sedi istituzionali, e con le forze dell'ordine. Ogni segnalazione contribuisce alla sicurezza di tutti noi. Con il sostegno dei cittadini e investimenti mirati, potenziando ulteriormente il sistema integrato di video sorveglianza, possiamo costruire un ambiente più sicuro e protetto per tutti".