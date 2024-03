All'uopo finto carabiniere o finto avvocato, era un “distinto signore sulla quarantina” – così lo definiscono i carabinieri – il protagonista delle truffe una delle quali andata a segno anche nel Bresciano, poi degenerata in rapina impropria a seguito dell'aggressione subita da una donna, che ha però subito denunciato il fatto ai militari, consentendo agli uomini dell'Arma di rintracciare il malfattore, anche se ormai a decine di chilometri di distanza (è stato preso a Fidenza, in provincia di Parma).

Il finto avvocato e il finto incidente

Il 40enne, di origini campane, come detto è stato fermato nel Parmense e trovato ancora in possesso della refurtiva: un bottino da 2.500 euro in contanti che solo poche ore prima si era fatto consegnare dalla donna raggirata. Per conquistare la sua fiducia, o meglio spaventarla, aveva anticipato il suo arrivo con una telefonata: si era finto avvocato e le aveva riferito come il figlio fosse rimasto coinvolto in un grave incidente, che aveva avuto problemi con la giustizia e che per questo sarebbe stato necessario pagare subito per la difesa del parente dalle gravi accuse.

La vittima ha poi subito la visita vera e propria del truffatore, che si è presentato in casa qualificandosi come collaboratore del fantomatico legale: si è fatto consegnare 2.500 euro in contanti, tutto quello che era nella disponibilità della donna, e quando l'ha vista titubante l'ha pure spintonata per riuscire ad allontanarsi con i soldi. La signora non ha però perso tempo: ha subito allertato i carabinieri di Pontevico che hanno immediatamente attivato le indagini.

Indagato per truffa e rapina impropria

Grazie alle telecamere presenti in paese e nei dintorni, i militari hanno ricostruito gli spostamenti dell'auto del malfattore. In fuga dal paese, si è diretto verso l'autostrada che ha poi abbandonato in provincia di Parma: proprio a Fidenza è stato intercettato e il bottino recuperato. L'uomo è stato così assicurato dalla giustizia e indagato: dovrà rispondere del reato di rapina impropria, commesso a Pontevico, e di truffa aggravata, per una serie di raggiri per i quali è al momento gravemente indiziato.