Dramma della disperazione in paese: uomo si toglie la vita

Un dramma della disperazione che ha sconvolto l'intera comunità: si è consumato lunedì pomeriggio, a Pontevico, dove un uomo di 89 anni è stato trovato senza vita nell'orto che coltivava da tempo in località Perolino. A fare la più drammatica delle scoperte è stato un familiare dell'anziano, verso le 16.

Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza della croce bianca di Leno e un'auto medica. Inutili, purtroppo, i soccorsi: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.



Sono intervenuti anche i carabinieri, per accertare le cause all’origine del decesso. Chi indaga non avrebbe alcun dubbio: si è trattato di un gesto estremo.