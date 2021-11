Covid, grave sacerdote no vax: è stato intubato in terapia intensiva

Sacerdote no vax in gravi condizioni dopo aver contratto il coronavirus: a finire in ospedale, uno dei parroci dell'Abbazia dei Santi Tomaso e Andrea di Pontevico. L'ecclesiastico è stato intubato e lotta per la vita in terapia intensiva.

La notizia è riportata dal Corriere della Sera. Secondo lo storico quotidiano, le posizioni no vax del religioso sarebbero note nel Comune bassaiolo; avrebbe cercato di convincere a non vaccinarsi persone a lui vicine.



C'è preoccupazione in paese: tanti fedeli, anche anziani, avrebbero ricevuto dal sacerdote i sacramenti nelle loro abitazioni. Lo scorso 2 novembre, nell'ultima messa celebrata sarebbe già apparso in precarie condizioni di salute, stando ai racconti di alcuni devoti (raccolti dal Corsera), che erano presenti in chiesa durante la celebrazione.