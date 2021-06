Malore improvviso, crolla a terra mentre sta lavorando: morto operaio

Dramma in azienda: l'operaio è deceduto sul posto

Era stata allertata anche l’eliambulanza, ma non c’è stato nulla da fare: un uomo di 52 anni è deceduto in un impianto di via Enrico Mattei a Pontevico.

Il fatto è successo alle 7 di venerdì mattina: il 52enne è stato colto da un malore mentre stava lavorando, ed è caduto a terra. Pare che si tratti di un arresto cardiaco.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: in pochi minuti sono giunte due ambulanze, l’eliambulanza di Brescia e i carabinieri di Verolanuova per i rilievi del caso. Tutto inutile, putroppo: è deceduto sul posto.