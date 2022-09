Tragedia in azienda: schiacciato da un macchinario, muore giovane operaio

Travolto e poi schiacciato da un macchinario pesante diversi quintali, per lui non c’è stato più nulla da fare. La tragedia si è consumata nella prima mattinata di oggi, venerdì 2 settembre, all’interno dello stabilimento della Eural Gnutti spa di via Mattei, a Pontevico.

Stando alle prime informazioni trapelate, la vittima è un operaio di soli 31 anni. La dinamica del drammatico incidente sul lavoro è al vaglio dei carabinieri e dei tecnici di Ats, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118.

L’allarme è stato lanciato verso le 7.30 e la macchina dei soccorsi si è mossa rapida: in pochi minuti sono sopraggiunte due ambulanze e un’automedica. Inutili purtroppo i soccorsi: i sanitari non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo di 31 anni.