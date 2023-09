Cede una trave, poi crolla la copertura del capannone: terrore in azienda

Una trave di cemento armato che si schianta improvvisamente al suolo, insieme alla copertura che sosteneva: il gran boato e la nube di polvere. È la sequenza da paura a cui hanno assistito due operai che – nel pomeriggio di ieri, martedì 5 settembre – erano al lavoro in un capannone di via Gutenberg a Pontevico.

Per loro, quasi per miracolo, nessuna conseguenza: i due lavoratori, che si trovavano all’interno del capannone al momento del crollo, sono riusciti a mettersi in salvo e non hanno riportato ferite. Illesi anche gli impiegati che si trovavano negli uffici della ditta, specializzata del recupero e della gestione di materiali ferrosi. Una tragedia, per fortuna, soltanto sfiorata.Â

A far scattare l’allarme, verso le 14, sarebbero stati i dipendenti delle aziende vicine: terrorizzati dal forte boato e dal gran polverone, hanno immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze. Nella zona artigianale di Pontevico sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, a bordo di due ambulanze, tre squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri.

A causa del cedimento della trave, ben 1000 metri quadrati di copertura in lamiera sono piombati al suolo, rendendo indispensabile la chiusura dell’intero capannone e lo stop delle attività lavorative. Al termine degli accertamenti di rito, i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile la struttura. Le cause del crollo sono al vaglio, così come la valutazione degli ingenti danni.



Â