Cade nel fosso con la carrozzina, rischia di annegare: salvato dai pompieri

L'allarme lanciato da un passante, poi l'arrivo dei vigili del fuoco e il salvataggio di un uomo che era precipitato nel fosso con la carrozzina elettrica sulla quale è costretto.?

Una tragedia, per fortuna, soltanto sfiorata, quella andata in scena nella mattinata di oggi (mercoledì 28 dicembre), in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Pontevico: ad evitare il peggio è stato il tempestivo allarme lanciato verso le 7. Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i pompieri di Brescia .

Lo sfortunato protagonista dell'incidente - un uomo residente in paese - sarebbe rimasto per pochi minuti nelle gelide acque del fossato: tratto in salvo dai vigili del fuoco, è poi stato affidato ai sanitari del 118 giunti a bordo di due ambulanze. Per lui tanta paura, ma pare nulla di grave.