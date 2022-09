La famiglia dorme, ladri in casa nella notte: "Ennesima volta, abbiamo paura"

Un copione che si ripete di continuo, nel Bresciano come nelle restanti province d'Italia. Malviventi che si intrufolano nelle abitazioni, al calare della notte, per nulla intimoriti dalla presenza dei padroni. L'ultimo episodio - di cui si ha notizia - nella notte tra mercoledì e giovedì a Pontevico: nel mirino dei ladri è finita un'abitazione della frazione Bettengo.

I malviventi avrebbero fatto irruzione in casa in piena notte, mentre la famiglia che ci abita dormiva profondamente. Veloci e silenziosi, tanto che i proprietari non si sarebbero accorti di nulla, almeno fino alla mattina successiva. Impossibile al risveglio non notare il passaggio dei ladri che avrebbero rovistato ovunque e arraffato oggetti di valore e pure i ricordi.

Evitato - per fortuna - il pericoloso faccia a faccia con i malviventi, ma restano la rabbia e la paura delle vittime del furto. Non sarebbe nemmeno la prima volta che l'abitazione finisce nel mirino dei malviventi.

"Della “bravissima” gente ha scelto di entrare in casa mia, per l’ennesima volta, mentre io e la mia famiglia dormivano tranquilli e ignari di quello che avremmo scoperto la mattina. Il fatto più precisamente sarebbe accaduto tra le 2 e le 5 del mattino", ha scritto su Facebook la proprietaria della casa svaligiata,

"È normale che anche nella propria dimora, quella che dovrebbe essere un luogo in cui non si dovrebbe provare paura e ci si dovrebbe sentire al sicuro, si debba tenere sempre gli occhi aperti per timore che qualche estraneo possa invadere la nostra proprietà e rubare oggetti di nostra possesso, di valore o meno che siano, o che possa attentare alla nostra vita? - continua la donna - Spesso si tratta di elementi pericolosi disposti a far di tutto per arrivare al raggiungimento dei loro obiettivi".